Bugünkü
Takvim

Kulağınıza küpe olsun!

Antalya’da nefes almakta güçlük çeken 14 aylık Yağız Ulaş’ın yemek borusundan küpe çıktı. Uzmanlar aileleri uyardı.

Kulağınıza küpe olsun!
Yemek borusundan çıkan küpe şaşırttı. Olay Antalya'da yaşandı. Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çifti, çocukları Yağız Ulaş'ın sürekli kusmaya çalıştığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark edince hastaneye götürdü. Röntgen filminde küçük çocuğun yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Yağız ameliyata alındı, küpe başarıyla çıkarıldı. Uzmanlar ise aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baba Çoş, "Yağız'ın nefes alamaması bizi çok korkutsa da çok şükür şimdi mutluyuz" diye konuştu. Anne Coş ise başlarına ilk defa gelen olay karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKulağınıza küpe olsun!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri