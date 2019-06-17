Kulağınıza küpe olsun!

borusundan çıkan küpe şaşırttı. OlayAntalya'da yaşandı.veçifti, çocukları'ın sürekli kusmaya çalıştığını venefes almakta güçlük çektiğini farkedince hastaneye götürdü.Yağız ameliyataalındı, küpe başarıyla çıkarıldı.Uzmanlar ise aileleri daha dikkatliolmaları konusunda uyardı. BabaÇoş, "Yağız'ın nefes alamaması biziçok korkutsa da çok şükür şimdimutluyuz" diye konuştu. AnneCoş ise başlarına ilk defa gelenolay karşısında ne yapacaklarınıbilemediklerini dile getirdi.