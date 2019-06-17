Kulağınıza küpe olsun!

Yemek borusundan çıkan küpe şaşırttı. Olay Antalya'da yaşandı. Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çifti, çocukları Yağız Ulaş'ın sürekli kusmaya çalıştığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark edince hastaneye götürdü. Röntgen filminde küçük çocuğun yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Yağız ameliyata alındı, küpe başarıyla çıkarıldı. Uzmanlar ise aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baba Çoş, "Yağız'ın nefes alamaması bizi çok korkutsa da çok şükür şimdi mutluyuz" diye konuştu. Anne Coş ise başlarına ilk defa gelen olay karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.
- Yaşam
- 17.06.2019
- Gazete
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