Kayıp araçta hızlı olmak önemli Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?

Öncelikle araç çalınmalarında zaman kaybetmemek gerekir. Çalınma hadisesinden sonra vakit kaybetmeden en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Aracın çalınması ve çalıntı araçla işlenecek muhtemel suçların üzerinize kalmaması adına yapılan tüm hızlı girişimler lehinize olacak. Yine aracın kasko sigortası mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz. Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.



Eşin temiz olmaması boşanma sebebi sayılır Temiz olmamak boşanma sebebi midir?

Kanunda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesindeki "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde genel bir hükümle, boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele almış, bu olayların evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığı ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceği tartışılmıştır. Yargıtay'ın kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalide için asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Buradan hareketle de eşin hastalık gibi haklı bir sebebi olmaksızın hem kişisel temizliğine özen göstermemesi hem de ev hanımı olan eşin evin temizliğine özen göstermemesi, diğer eş için ortak hayatı sürdürmesi kendisinden beklenmeyecek ve evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir. Fakat unutmamalıdır ki, davayı açan eş, temiz olmayan eşine göre daha ağır kusurlu ise (örneğin eşini darp ediyorsa) davası kabul edilmeyecektir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

