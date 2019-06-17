Babalar Günü dehşeti!

Babasının boğazına komando bıçağı saplayan genç, polise teslim oldu. Olay dün Antalya'da meydana geldi. 16 yaşındaki Ş.U., babası Ender U.'nun işlettiği oto kiralama dükkanına gitti. Komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı. Kanlar içinde kalan adam. işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ş.U. ise polise teslim oldu. Gazetecilerin "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen gencin, götürüldüğü polis merkezinde yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.
- Yaşam
- 17.06.2019
- Gazete
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