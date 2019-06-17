1.1 milyonluk skandal

Rektör Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, anlaşmazlık yaşadığı eşi Kani Kuzu'ya uyuşturucu kullandığı sırada yakalandı. İddiaya göre Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikayet etmekle korkuttu. İnan ise rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istedi. Kalaycı, İnan'ı "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, benim üst düzey devlet içerisinde tanıdıklarım var. Hallederim" dedi. İnan, Kalaycı'ya kayıtları sildirmek üzere 1.1 milyon verdi. Savcılığa taşınan olayda Rektör İnan, kızı adına tanıklı yaptı. Gözaltına alınan Kalaycı, serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kalaycı hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından hapis cezası talep edildi. Kalaycı ile işbirliği yaptığı iddia edilen eş Kani İrfan Kuzu hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Şüpheli Kalaycı ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden hâkim karşısına çıkacak.
Rektör Umran İnan'ın, kızı adına savcılıkta tanıklık yaptığı ortaya çıktı.
Rektör Umran İnan'ın, kızı adına savcılıkta tanıklık yaptığı ortaya çıktı.
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