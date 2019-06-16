Sinop'ta dün çekilen görüntü, şaşkınlık yarattı. Karakum İlçesi'nde başıboş inek, 4 yıldızlı otele girmeye çalıştı! Kırmızı halıdan geçerek döner kapıya kadar yaklaşan inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar, cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.





