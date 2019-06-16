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Minik Miraç kurtarılamadı

'te temizlik işçisi 'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünyaya geldi. Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü.

Ah be Miraç
Siirt'te temizlik işçisi Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünyaya geldi. Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü. Zaman zaman rahatsızlanıp, hastaneye götürülen minik çocuk, 2 gün önce evde bir kez daha fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevenleri yıkıldı...

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