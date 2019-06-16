Kocaeli Darıca'da dün öğlen sel felaketi yaşandı. Bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Birsen Akbay, kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal (26) ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Urhal, kurtarılamadı. Evli olan kadının, bugün Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.
- Yaşam
- 16.06.2019
- Gazete
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