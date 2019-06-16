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Darıca'da can aldı

'Sel'aket
Kocaeli Darıca'da dün öğlen felaketi yaşandı. Bir marketin katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Birsen Akbay, kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal (26) ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Urhal, kurtarılamadı. Evli olan kadının, bugün Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.

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