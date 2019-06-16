KEMALPAŞA ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Gökhan Güneri'nin hayatı 14 yıl önce büyük oğlu Fatih'in dünyaya gelmesiyle değişti. Doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oğluna akciğer ve sindirim sistemini etkileyen "kistik fibrozis" hastalığı teşhisi konulan baba, hayatını evladına göre şekillendirdi. Doktorlar, Güneri'ye hastalığın tedavisinin olmadığını ama akciğerinin rahat çalışması için oğlunun spor yapması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine baba Güneri, oğluyla koşmaya başladı. 2 kilometre başlayan koşu, 15kilometreyi buldu.