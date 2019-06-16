Tekneleri devrilen bir grup vatandaş, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay dün İstanbul Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında yaşandı. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine giden kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Sahilde otuyordum, bir çığlık duydum. Önce ne olduğunu anlayamadım. Denize bakınca ters dönmüş bir tekne gördüm. Buradaki arkadaşlarla, polise haber verdi. Kısa sürede geldiler, vatandaşları kurtardırlar."
İçinde 5 kişinin olduğu tekne battı. Denizde mahsur kalan kişileri Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtararak, kıyıya çıkardı. Herkes rahat bir nefes aldı.
İçinde 5 kişinin olduğu tekne battı. Denizde mahsur kalan kişileri Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtararak, kıyıya çıkardı. Herkes rahat bir nefes aldı.
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