GENÇ adamı otomobilinde öldüren şüpheliler yakayı ele verdi. Olay önceki gün Eskişehir'de meydana geldi. Murat İlker Özcan'ın (26) kullandığı otomobilin önü, park halindeki başka bir araçtan inen 5 kişi tarafından kesildi.

Ahmet Mete D. (21), tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan genç, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Emniyet güçleri, katil zanlısı Ahmet Mete D. ile yanındaki arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve bu sırada otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.