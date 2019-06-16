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'de grubu! Önünü kestikleri genç adamı, otomobilinde infaz ettiler

’de bir grup, önünü kestikleri genç adamı, otomobilinde etti. Biri kadın, Polis ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnfaz grubu!

GENÇ adamı otomobilinde öldüren şüpheliler yakayı ele verdi. Olay önceki gün 'de meydana geldi. Murat İlker Özcan'ın (26) kullandığı otomobilin önü, park halindeki başka bir araçtan inen 5 kişi tarafından kesildi.

Ahmet Mete D. (21), tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan genç, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Emniyet güçleri, katil zanlısı Ahmet Mete D. ile yanındaki arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve bu sırada otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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