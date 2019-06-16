Bugünkü
Takvim

Düğün değil cenaze

’da düğün hazırlığı yapan genç adam, sında hayatını kaybetti. Sevenleri sinir krizi geçirdi...

Düğün değil cenaze
23 yaşındaki motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. 10 Haziran'da 'da meydana geldi. Necmettin Ürün'ün (23) kullandığı motosiklet, Yahya Y.'nin aracıyla otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. 5 gündür yaşam savaşı veren Ürün, dün yaşamını yitirdi. Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken sı geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Çocuğun, "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Gencin cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDüğün değil cenaze
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri