Düğün değil cenaze

23 yaşındaki motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza 10 Haziran'da Antalya'da meydana geldi. Necmettin Ürün'ün (23) kullandığı motosiklet, Yahya Y.'nin aracıyla otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. 5 gündür yaşam savaşı veren Ürün, dün yaşamını yitirdi. Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Çocuğun, "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Gencin cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Yaşam
- 16.06.2019
- Gazete
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