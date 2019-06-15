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'de tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Tehlikeli yolculuk
İstanbul 'de kağıt toplayıcısı, çuvalını taşımak amacıyla motosikletine demir sepet monte ettirdi. Demir sepetteki çuvalın üzerine oturan bir kadın ve çocukla yolculuk eden motosikletli, tehlikeye aldırış etmedi. Sürücünün kast bile takmadığı gözlendi. Tehlikeli yolculuk, yürekleri ağza getirdi.

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