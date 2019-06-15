Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.06.2019 00:14
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 00:14

Hollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı

'dan yürüyerek 'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, ’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakalandıktan sonra tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Suçlarını itiraf ettiler

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında 'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemarkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Hollandalı Annelot Rosemijn, İran'dan 'a, oradan da yürüyerek 'ya giderken, Bolvadin'de 2 Afgan'ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn'in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi aramaya başladı. Jandarma ekipleri drone ve arama köpekleri de kullandıkları çalışmalar kapsamında Aziz Eskandari ve Sayd Ahmet Sadıgi'yi kısa sürede yakaladı.



SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Annelot Rosemijn ise işlemlerinin ardından Bolvadin'den ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri