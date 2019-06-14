Vicdansızlar minik Emir'in işitme cihazını çaldı

Vicdansızlar, evin önünde oyun oynayan çocuğun, işitme cihazına göz dikti. 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay Samsun'da meydana geldi. 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, işitme engelli olarak doğdu. 7 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı.

Yaklaşık 7 ay önce evinin önünde oyun oynayan küçük çocuğun, değeri 21 bin lira olan işitme cihazı çalındı. Annesi Dilek Şahin'in (36) tek isteği oğlunun yeniden cihazına kavuşması ve duyması.