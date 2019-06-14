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Vicdansızlar minik Emir'in işitme cihazını çaldı

’da minik Emircan’ın 21 bin TL değerindeki işitme cihazı çalındı. Annesi Dilek Şahin, yardım için çağrı yaptı: Tek istediğim oğlumun yeniden duyması.

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Vicdansızlar, evin önünde oyun oynayan çocuğun, işitme cihazına göz dikti. 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay 'da meydana geldi. 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, işitme engelli olarak doğdu. 7 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı.

Yaklaşık 7 ay önce evinin önünde oyun oynayan küçük çocuğun, değeri 21 bin lira olan işitme cihazı çalındı. Annesi Dilek Şahin'in (36) tek isteği oğlunun yeniden cihazına kavuşması ve duyması.

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