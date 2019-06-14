Muğla'da ilkokul öğrencisi Serkan Avşar (11), masa tenisine gönül verdi. Antrenörü Raif Özen, 3 yıl önce bir antrenman sırasında, Avşar'ın sol göz kapağında düşüklük fark etti. Babası Uzman Çavuş Sedat Avşar'a durumu iletti. Baba, oğlunu hastaneye götürdü. Küçük çocuğa, lösemi teşhisi konuldu. Serkan Avşar, hastalığı yendi. 2 yıl ara verdiği masa tenisine geri döndü. Avşar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından geçen mayıs ayında Ankara'da düzenlenen spor şenliğinde farklı yaş grubundaki kişilerle mücadele ederek, masa tenisi branşında şampiyon oldu. Temmuz ayında Polonya'da düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları'nda da ter dökecek olan Avşar, "Hastalığa yakalananlar moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutsunlar" dedi.
ANTRENÖRÜ GÜVENİYOR
Antrenörü Raif Özen, "Bir süre aramızdan uzak kaldı. Artık çalışmalarını diğer sporcularım gibi yapıyor. Polonya'daki şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" dedi.
ANTRENÖRÜ GÜVENİYOR
Antrenörü Raif Özen, "Bir süre aramızdan uzak kaldı. Artık çalışmalarını diğer sporcularım gibi yapıyor. Polonya'daki şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" dedi.
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