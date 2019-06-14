Ekmek zaferi

Antalya'da 2015 yılında 1 liraya satılan ekmeği 71 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle açılan davada Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce haksız bulunan market işletmecisi Ragıp Şahin, kararı istinafa taşıdı. İkinci Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının 47 kuruşa aldığı ekmeği 71 kuruşa sattığının belgelendiğini gerekçe göstererek, mahkemenin kararını kaldırdı. Şahin, "Bilirkişi raporunda ticaret defterim incelendi. Tedarik fiyatının altında ekmek satışı yapmadığım anlaşıldı. Bu nedenle de haksız rekabet koşullarının oluşmadığı kanıtlandı. Yani ekmek ucuza satılabilir" dedi.
- Yaşam
- 14.06.2019
- Gazete
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