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Ekmek zaferi

Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 250 gram ekmeği, 71 kuruşa sattığı için dava edilen ’in zaferi... Şahin, “Ekmek istenirse ucuza satılır” dedi.

Ekmek zaferi
Antalya'da 2015 yılında 1 liraya satılan ekmeği 71 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle açılan davada 3. 'nce haksız bulunan market işletmecisi , kararı istinafa taşıdı. İkinci Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının 47 kuruşa aldığı ekmeği 71 kuruşa sattığının belgelendiğini gerekçe göstererek, mahkemenin kararını kaldırdı. Şahin, "Bilirkişi raporunda ticaret defterim incelendi. Tedarik fiyatının altında ekmek satışı yapmadığım anlaşıldı. Bu nedenle de haksız rekabet koşullarının oluşmadığı kanıtlandı. Yani ekmek ucuza satılabilir" dedi.

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