'Barış' katliamı!

Yalova'da Sabahat Metiner, 1,5 yıl önce evlendiği Erman Metiner'den şiddet görmeye başlayınca, baba evine döndü. 20 gün önce de bir çocuğu dünyaya geldi. Bebeğin babasız büyümesini istemeyen Erman Metiner'in ailesi, önceki gün tarafları barıştırmak için, Sabahat Metiner'in kaldığı Yaşar (43) ve Vicdan Ürküt'ün (42) evine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı, Metiner ailesi üyeleri, Ürküt çiftine saldırdı. Yaşar Ürküt'ü sopa ile öldüresiye döven grup, eşini de baltayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılasmadı. Yaşar Ürküt tedavi altına alındı. Polis, Erdem Metiner (30) ve babası Kadir Metiner (56) ile diğer aile üyeleri Erman Metiner (30), Recep Metiner (32), Yaprak Metiner (36) ve Dilber Metiner'i (25) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖZGÜR YILDIZ
ÖZGÜR YILDIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.