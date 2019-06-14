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'Barış' katliamı!

Eşini terk eden , bebeğini dünyaya getirdi. Aileler, barış için bir araya geldi. Çıkan tartışmada genç kadının annesi öldü, babası yaralandı.

'Barış' katliamı!
'da Sabahat Metiner, 1,5 yıl önce evlendiği Erman Metiner'den şiddet görmeye başlayınca, baba evine döndü. 20 gün önce de bir çocuğu dünyaya geldi. Bebeğin babasız büyümesini istemeyen Erman Metiner'in ailesi, önceki gün tarafları barıştırmak için, Sabahat Metiner'in kaldığı Yaşar (43) ve Vicdan Ürküt'ün (42) evine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı, Metiner ailesi üyeleri, Ürküt çiftine saldırdı. 'ü sopa ile öldüresiye döven grup, eşini de baltayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılasmadı. Yaşar Ürküt tedavi altına alındı. Polis, Erdem Metiner (30) ve babası Kadir Metiner (56) ile diğer aile üyeleri (30), Recep Metiner (32), Yaprak Metiner (36) ve Dilber Metiner'i (25) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ÖZGÜR YILDIZ

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