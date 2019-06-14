Bugünkü
Takvim

'da özel hastanede patlama: 1 ölü, 3 yaralı

’da özel hastanedeki klima dış ünitesinde patlama yaşandı. 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Klima bombası!

Hastanede klima ünitesi bomba gibi patladı. Teknik personel, öldü. Olay dün 'da yaşandı. Özel bir hastanenin çatı katında, patlama meydana geldi. Patlamanın klima dış ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada yaşandığı tespit edildi. Sağlık ekipleri, hastane teknik personeli Arif Dal'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Dal'ın, 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Genç adamın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da özel hastanede patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri