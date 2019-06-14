Hastanede klima ünitesi bomba gibi patladı. Teknik personel, öldü. Olay dün Antalya'da yaşandı. Özel bir hastanenin çatı katında, patlama meydana geldi. Patlamanın klima dış ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada yaşandığı tespit edildi. Sağlık ekipleri, hastane teknik personeli Arif Dal'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Dal'ın, 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Genç adamın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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