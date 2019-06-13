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Vatan sana canımız feda

İki kahraman şehidimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı.

Vatan sana canımız feda
Tunceli'de operasyon sırasında 'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede (26) ve Emre Üçkan (26) şehit oldu. Kahraman şehidimiz Ede, 12 Nisan'da eşi Ayşe ile nikah kıydı. 3 Eylül'de ise düğün yapacaktı. Son olarak balayı rezervasyonu için Alanya'daki bir arkadaşını arayan Ede "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim" dedikten sonra, şehit olduğu operasyona gitti. Ede'den geriye, "Devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız" sözleri kaldı. Üçkan'ın ise operasyon öncesi ağabeyi Oğuz Üçkan'ı arayarak, "Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.



Nisan'da nikah yapan Ede, düğüne hazırlanıyordu.

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