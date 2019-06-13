Trafik kazası üniversitelileri hayattan kopardı. Sevenleri yıkıldı. Sinop'ta Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, üniversite öğrencisi oldukları belirtilen sürücü Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) öldüğünü tespit etti. Yıldırım hastaneye kaldırıldı. Kadiroğlu ve Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.