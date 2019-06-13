İnsanlık dersi

Antalya Kumluca'da oturan emekli İngilizce öğretmeni İngiliz asıllı Jane Gülcüler (60), hayatını hayvanlara adadı. Ankara'daki bir çiftlikte 13 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Gülcükler, Kumluca'da sokak köpekleri için 7 dönüm arazi aldı. Burada 20 sokak köpeğine bakmaya başladı. Köpeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, maddi olarak zorlandığında ise İngilizce dersi veren Gülcükler, herkesin takdirini kazandı.