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İnsanlık dersi

İnsanlık dersi
Antalya Kumluca'da oturan emekli İngilizce öğretmeni İngiliz asıllı Jane Gülcüler (60), hayatını hayvanlara adadı. Ankara'daki bir çiftlikte 13 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Gülcükler, Kumluca'da sokak köpekleri için 7 dönüm arazi aldı. Burada 20 sokak köpeğine bakmaya başladı. Köpeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, maddi olarak zorlandığında ise İngilizce dersi veren Gülcükler, herkesin takdirini kazandı.

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