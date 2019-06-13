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Darp kreşi

’da yaşayan aşçı ’ın 2 yaşındaki oğlu, özel bir kreşte darp edildi. Skandal nedeniyle çılgına dönen anne, şikayetçi oldu.

Darp kreşi
Kundu bölgesinde bir otelde aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki , 2 yaşındaki erkek çocuğunu Muratpaşa'da özel bir kreşe verdi. 2.5 aydır bu kreşte kalan bebeğinin bir süre sonra, bacağı, sırtı, kolu, gözünde morluklar gören anne Hanife Yılmaz şüphelenmeye başladı. Kreşe morlukların sebebini soran anneye yetkililer, "Cihan çok yaramaz bir bebek, kendini yerlere atıyor" dedi. 11 gün önce kreşte, çocuğuna öğretmenin bağırdığını gördü. Yılmaz, bebeğini alıp eve gitti ve çocuğunun kolunda iki diş izi gördü. Çılgına dönen anne Yılmaz, çocuğunun vücudundaki izlerin normal olmadığını bu nedenle kreşte kamera görüntülerini izledi. Görüntülerinde öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını gören Hanife Yılmaz, hastaneden darp raporu alıp, polis merkezi ve savcılığa başvurdu.

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