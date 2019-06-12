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Skandal savunma: Sinirlendim vurdum!

’de yat kaptanlığı yapan baba, kızlarını av tüfeğiyle vurdu. “Sürekli eve geç geliyorlardı. Annelerini dövüyorlardı. Sinirlendim vurdum” diye konuştu...

Sinirlendim vurdum!

Tüyler ürperten olay önceki akşam İzmir Bayraklı'da yaşandı... İddialara göre cinnet getiren baba Mustafa Kemal S. (45) evde bulunan av tüfeği ile kızları Sudenaz S. (13) ve Gamze S.'ye (16) ateş açtı.

Ağır yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Baba ise gözaltına alındı. Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen Mustafa Kemal S, şunları anlattı: "Bazı günler eve gelmediğim oluyor. Kızlarım da eve geç geliyor. Eşim İlknur S. kızlarıma sürekli eve erken gelmeleri yönünde uyarı yapıyordu. Ancak kızlarım annelerini geçmişte olduğu gibi dinlemeyip, yine darp etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım..."

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