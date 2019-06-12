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Kayıp köpeğini bulan aile büyük mutluluk yaşadı...

lı Araç ailesinin köpeği Leo, kayıplara karıştı. İzine tam 2 ay sonra ’da rastlandı. Can dostlarına kavuşan aile, büyük mutluluk yaşadı...

Güzel 'hav'adis
Araç ailesi, iki aydır kayıp olan köpeklerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. 'ta yaşayan maden işçisi Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin'in, Leo isimli köpekleri iki ay önce kayıplara karıştı. Araç çifti, her yerde aradıkları 3 yaşındaki Leo'nun izine bir türlü ulaşamadı. dan bile kampanya başlatan , son çare olarak Emniyet'in kapısını çaldı. Ekipler de Leo'ya dair hiçbir ize rastlamadı. Tüm umutlar tükenmişken, geçtiğimiz günlerde Ahmet Zeki Araç'ın telefonu çaldı. Zonguldak 'nde şoför oğlu , görev için gittiği Bartın'da Leo'ya rastladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Sertaç Araç, hemen babasını aradı. Arabasına atladığı gibi soluğu 'da alan Ahmet Zeki Araç, hasretle Leo'yu kucakladı. O anlar, kameralar tarafından kayıta alındı. İkilinin birbirlerine kavuşma anı, sosyal medyada herkesi duygulandırdı. Leo'yu buldukları için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Zeki Araç, "Beni görüne üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Bu bir tesadüf" ifadesini kullandı.

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