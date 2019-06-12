Kayıp köpeğini bulan aile büyük mutluluk yaşadı...

Araç ailesi, iki aydır kayıp olan köpeklerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Zonguldak'ta yaşayan maden işçisi Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin'in, Leo isimli köpekleri iki ay önce kayıplara karıştı. Araç çifti, her yerde aradıkları 3 yaşındaki Leo'nun izine bir türlü ulaşamadı. Sosyal medyadan bile kampanya başlatan Ahmet Zeki Araç, son çare olarak Emniyet'in kapısını çaldı. Ekipler de Leo'ya dair hiçbir ize rastlamadı. Tüm umutlar tükenmişken, geçtiğimiz günlerde Ahmet Zeki Araç'ın telefonu çaldı. Zonguldak İl Özel İdaresi'nde şoför oğlu Sertaç Araç, görev için gittiği Bartın'da Leo'ya rastladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Sertaç Araç, hemen babasını aradı. Arabasına atladığı gibi soluğu Bartın'da alan Ahmet Zeki Araç, hasretle Leo'yu kucakladı. O anlar, kameralar tarafından kayıta alındı. İkilinin birbirlerine kavuşma anı, sosyal medyada herkesi duygulandırdı. Leo'yu buldukları için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Zeki Araç, "Beni görüne üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Bu bir tesadüf" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 12.06.2019
- Gazete
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