Gurbetçinin mirası nasıl alınır?

Vefat eden amcamın tek yeğeniyim. Oğlu da eşi de olmadığı için mirası bana kalacak diye düşünüyorum. Yurt dışında evi ve bankada parası varmış. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz?
Amcanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle yurt dışındaki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye 'apostille şerhi' ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan bulunduğu ülkenin diline çevirtip ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin o ülkelerin mahkemelerinden alınması gerekmekte.
HATALI TEDAVİYE ÇİFTE ÖDEME
Türkiye'nin önemli özel hastanelerinden birinde ameliyat oldum. Yürüme zorluğum arttı. Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım?
Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Amcanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle yurt dışındaki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye 'apostille şerhi' ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan bulunduğu ülkenin diline çevirtip ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin o ülkelerin mahkemelerinden alınması gerekmekte.
HATALI TEDAVİYE ÇİFTE ÖDEME
Türkiye'nin önemli özel hastanelerinden birinde ameliyat oldum. Yürüme zorluğum arttı. Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım?
Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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