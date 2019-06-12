Balıkesir Bandırma'da da dün korkunç bir kaza yaşandı. Adana'dan Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne gitmek için yola çıkan tur otobüsü, kavşakta otomobile çarptı. Ötobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller kurtarılamadı...
Balıkesir Bandırma'da da dün korkunç bir kaza yaşandı. Adana'dan Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne gitmek için yola çıkan tur otobüsü, kavşakta otomobile çarptı. Ötobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller kurtarılamadı...
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