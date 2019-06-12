Bugünkü
Takvim

'de feci kaza! 4 kişi öldü

Adana'dan Şehitlik Abidesi'ne gitmek için yola çıkan tur otobüsü, kavşakta otomobile çarptı. Ötobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller kurtarılamadı...

Dört can gitti!

Balıkesir Bandırma'da da dün korkunç bir kaza yaşandı. Adana'dan Şehitlik Abidesi'ne gitmek için yola çıkan tur otobüsü, kavşakta otomobile çarptı. Ötobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller kurtarılamadı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBalıkesir'de feci kaza! 4 kişi öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri