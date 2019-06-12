Baba yüreği yaşattı Bülent Serdar Mamur, hasta kızına yüzde 20’lik ölüm riskini kabul ederek böbreğini verdi. 28 yaşındaki Aşkım Mamur ve babası başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan böbrek hastası öğretmen Aşkım Mamur'un (28), uzun süredir beklediği organ nakli sonunda gerçekleşti. Yapılan tetkikler sonucunda baba Bülent Serdar Mamur'un (53) dokusu kızı Aşkım Mamur ile uyuştu. Yüzde 20'lik ölüm riski taşıyan ameliyatı kabul eden baba Mamur, kızıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat masasına yattı. Başarılı geçen ameliyatın ardından genç öğretmen ve babası sağlığına kavuştu. Ameliyatla birlikte kızının hastalığını yenmeye başladığını ve tedavilerin olumlu sonuçlarla devam ettiğini söyleyen baba Bülent Serdar Mamur, "Bizler inançlı insanlarız, kaderimizde varsa karşı gelemeyiz. Ölürsem, tüm organlarımı bağışlayacağıma dair taahhütte bulunmuştum. Organ bekleyen hastalarımızın hayatları bu sayede kurtulmuş olur. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Organ bağışı yapmaktan çekinmeyin" dedi.