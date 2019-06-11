Moralman 'çakıl'dı! İstanbul Maltepe’de 73 yaşındaki Nimet Çakıl, telefon dolandırıcılarına kandı. Evini, parasını ve altınlarını kaptırdı.

Telefon dolandırıcılarına tüm varlığını kaptıran yaşlı kadın yıkıldı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 73 yaşındaki Nimet Çakıl'ı ilk olarak 22 Mayıs'ta arayan kişiler, kimliğinin kalpazanların eline geçtiğini söyledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını belirten dolandırıcılar, Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Yaşlı kadın, 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı teslim etti. Dolandırıcılar bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Çakıl, 24 Mayıs'ta evini 500 bin liraya sattı. Parayı da evinin yakınlarında buluştuğu bir kişiye verdi. Çakıl, 1 Haziran'da durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Soluğu savcılıkta aldı. Büyük üzüntü yaşayan Nimet Çakıl, "Slimde sürekli telefon vardı. Beni devamlı yönlendiriyordu" dedi. Öte yandan evini dolandırıcılara kaptıran yaşlı kadına iyi haber geldi. Mahkeme, Çakıl'ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.