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Minik Emir melek oldu

Minik Emir melek oldu
Ardeşen'de yaşayan 7 yaşındaki Emir Şeremet, geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile yaşamasını sağlayacak iliğe ulaşıldı. 25 gün önce ilik nakli yapıldı. Ancak Emir'in küçük bedeni hastalığa dayanamadı. Dün hayata gözlerini kapayan Emir, dualarla cennete uğurlandı.

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