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'da yola para yağdı!

'ta, otomobiliyle seyir halindeki A.Y., cüzdanını yola düşürdü. Düşen cüzdandaki paralar bir anda etrafa saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler, akan trafiğe rağmen yola saçılan yaklaşık 960 lirayı topladı.

Yola para yağdı!

İstanbuL 'ta, otomobiliyle seyir halindeki A.Y., cüzdanını yola düşürdü. Düşen cüzdandaki paralar bir anda etrafa saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler, akan trafiğe rağmen yola saçılan yaklaşık 960 lirayı topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.

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