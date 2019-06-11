İstanbuL Beşiktaş'ta, otomobiliyle seyir halindeki A.Y., cüzdanını yola düşürdü. Düşen cüzdandaki paralar bir anda etrafa saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler, akan trafiğe rağmen yola saçılan yaklaşık 960 lirayı topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.