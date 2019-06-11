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67 yıllık yanlışı düzeltti

67 yıllık yanlışı düzeltti
İmam Mesut Kurtdere (26), kısa süre önce Yunusemre İlçesi'ne bağlı Avdal Mahallesi'ndeki camiye atandı. Lojmanda kıbleyi bulmaya çalışırken, 67 yıllık bir yanlışı ortaya çıkarttı. Caminin kıblesinin de 45 derece yanlış olduğunu fark eden Kurtdere, durumu müftülüge aktardı. Vatandaşlar, yeni kıbleye göre namaz kılmaya başladı.

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