67 yıllık yanlışı düzeltti

İmam Mesut Kurtdere (26), kısa süre önce Manisa Yunusemre İlçesi'ne bağlı Avdal Mahallesi'ndeki camiye atandı. Lojmanda kıbleyi bulmaya çalışırken, 67 yıllık bir yanlışı ortaya çıkarttı. Caminin kıblesinin de 45 derece yanlış olduğunu fark eden Kurtdere, durumu müftülüge aktardı. Vatandaşlar, yeni kıbleye göre namaz kılmaya başladı.
- Yaşam
- 11.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.