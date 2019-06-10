New york’ta mehteran rüzgarı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, New York'un ünlü turistik mekanları Times Meydanı ve Central Park'ta konser verdi. Etkinlik, meydandaki turistlerin dikkatini çekti ve renkli görüntülere sahne oldu. Ekip ardından yine kent merkezinde yer alan Central Park'ta verdiği konserle ilgi topladı. Manhattan'daki Bowling Green Park'taki bayrak çekme töreninde performans sergileyen Mehteran Birliği, dün de Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenen Amerikan Türk Günü'nde konser verdi.
- Yaşam
- 10.06.2019
- Gazete
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