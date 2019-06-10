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’ta mehteran rüzgarı

New york’ta mehteran rüzgarı
Türk Silahlı Kuvvetleri () , 'un ünlü turistik mekanları ve 'ta konser verdi. Etkinlik, meydandaki turistlerin dikkatini çekti ve renkli görüntülere sahne oldu. Ekip ardından yine kent merkezinde yer alan Central Park'ta verdiği konserle ilgi topladı. Manhattan'daki Bowling Green Park'taki bayrak çekme töreninde performans sergileyen Mehteran Birliği, dün de Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenen Amerikan Türk Günü'nde konser verdi.

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