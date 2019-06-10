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, motosikletiyle 'den 'e karne hediyesi masal kitapları götürecek

, karne günü masal kitapları dağıtmak için ’den motosikletiyle yola çıktı. Perşembe günü masal kenti dediği ’e ulaşacak.

Masal gibi
'de sosyal medya yönetimi yapan , 'de bulunan ilkokullara karne hediyesi götürmek için motosikletiyle yola çıktı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek kentte bulunan Gülseren- Enver Tüfekçioğlu ve Şehit Öğretmen Abdül Vahap Yersiz ilkokullarındaki öğrencilere 200 hikaye kitabı hediye edecek olan Vardar, motosikletiyle , , , 'dan sonra 13 Haziran Perşembe günü Mardin'e varacak ve öğrencilere kitaplarını teslim edecek.

4 GÜNLÜK YOL
2 yıldır motosiklet kullanan Öznur Vardar, 4 günlük zorlu yolculuk için profesyonel eğitim aldığını belirterek, "İzmir'in otopark ve trafik sorunundan sonra scooter satın aldım ve daha sonra motosiklet kullanmaya başladım" dedi. Her gün 300- 400 kilometre yol kat edeceğini kaydeden Vardar, "Dağıtacağım derginin içinde toplam 8 masal var ve hepsi özgün, orijinal masallar. İzmir'de 3 ayda bir yayınlanan bir dergi. Toplam 200 adet dergi götürüyorum" diye konuştu.



Vardar, Mardin'e içinde 8 ayrı masal bulunan dergileri götürüyor.

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