İzmir'de sosyal medya yönetimi yapan Öznur Vardar, Mardin'de bulunan ilkokullara karne hediyesi götürmek için motosikletiyle yola çıktı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek kentte bulunan Gülseren- Enver Tüfekçioğlu ve Şehit Öğretmen Abdül Vahap Yersiz ilkokullarındaki öğrencilere 200 hikaye kitabı hediye edecek olan Vardar, motosikletiyle Afyonkarahisar, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'dan sonra 13 Haziran Perşembe günü Mardin'e varacak ve öğrencilere kitaplarını teslim edecek.
4 GÜNLÜK YOL
2 yıldır motosiklet kullanan Öznur Vardar, 4 günlük zorlu yolculuk için profesyonel eğitim aldığını belirterek, "İzmir'in otopark ve trafik sorunundan sonra scooter satın aldım ve daha sonra motosiklet kullanmaya başladım" dedi. Her gün 300- 400 kilometre yol kat edeceğini kaydeden Vardar, "Dağıtacağım derginin içinde toplam 8 masal var ve hepsi özgün, orijinal masallar. İzmir'de 3 ayda bir yayınlanan bir dergi. Toplam 200 adet dergi götürüyorum" diye konuştu.
Vardar, Mardin'e içinde 8 ayrı masal bulunan dergileri götürüyor.
4 GÜNLÜK YOL
2 yıldır motosiklet kullanan Öznur Vardar, 4 günlük zorlu yolculuk için profesyonel eğitim aldığını belirterek, "İzmir'in otopark ve trafik sorunundan sonra scooter satın aldım ve daha sonra motosiklet kullanmaya başladım" dedi. Her gün 300- 400 kilometre yol kat edeceğini kaydeden Vardar, "Dağıtacağım derginin içinde toplam 8 masal var ve hepsi özgün, orijinal masallar. İzmir'de 3 ayda bir yayınlanan bir dergi. Toplam 200 adet dergi götürüyorum" diye konuştu.
Vardar, Mardin'e içinde 8 ayrı masal bulunan dergileri götürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.