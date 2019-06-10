Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde, ABD New York kentinde aynı şirkette çalıştığı mühendis Burak Firik'le evlenen Marilyn, Müslüman olup 'Meryem' ismini aldı. Düğün öncesinde Türk gelenek ve göreneklerini merak eden ve eşinin ailesi ile tanışmak isteyen Meryem, annesi Mary ile birlikte Elbistan'a gitti.
İlk kez yüz yüze görüşme imkanı buldukları kayınpederi Nurettin ve kayınvalidesi Sema Firik tarafından ilçeye bağlı Alembey Mahallesi'nde misafir edilen Meryem ve annesi Mary, Türk gelenek ve göreneklerini tanımak istedi. Ev, araba sözü almadan araçtan inmedi. Altın konulmadan avucunu açmadı.
İlk kez yüz yüze görüşme imkanı buldukları kayınpederi Nurettin ve kayınvalidesi Sema Firik tarafından ilçeye bağlı Alembey Mahallesi'nde misafir edilen Meryem ve annesi Mary, Türk gelenek ve göreneklerini tanımak istedi. Ev, araba sözü almadan araçtan inmedi. Altın konulmadan avucunu açmadı.
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