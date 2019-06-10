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Cinnet getiren adam, eşi ve iki çocuğunu yaralayıp 7. kattan atladı...

İstanbul 'de dün akşam saatlerinde cinnet getiren Suriyeli Ömer Mecid (42), eşi Midya Şeyh Mohammad ile oğlu Can (11) ve kızı Jin Mecid'i (9) silahla ağır yaraladı. Baba daha sonra 7. kattan aşağıya atladı.

7 katlı vahşet

İstanbul 'de dün akşam saatlerinde cinnet getiren Suriyeli Ömer Mecid (42), eşi Midya Şeyh Mohammad ile oğlu Can (11) ve kızı Jin Mecid'i (9) silahla ağır yaraladı. Baba daha sonra 7. kattan aşağıya atladı. Zemine çakılan adam, feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı anne ve 2 çocuğunu ambulans ile hastaneye kaldırdı. Mecid'in, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştığı ve ardından silahını ateşlediği öğrenildi.

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