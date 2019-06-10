Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler denize girdikleri Gümbet'te beyaz fok balığı görünce şok oldu. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen fok balığının fotoğrafını çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok balığı daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu. Aylardır aynı bölgede dinlenen fok balığına işletmeciler "Binnaz" ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'ne şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan gönderilmesini istediler. Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.
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