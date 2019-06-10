Bayram tatilinden dönen Şeyma öğretmen kaza kurbanı oldu

Erzurum İspir'de aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşi ile bir yakını ise yaralandı.
Erzurum İspir'de aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşi ile bir yakını ise yaralandı.
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