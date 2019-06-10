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'da feci olay: oğlunu ve kendini astı

'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Deniz B. tarafından uzaklaştırma kararı aldırılan Ersin B., oğlu Erden B. ile ormaklık alana gitti. B, önce oğlunu ardından kendini bir ağaca asarak hayatına son verdi.

En baba dehşet

Antalya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Deniz B. tarafından uzaklaştırma kararı aldırılan Ersin B., oğlu Erden B. ile ormaklık alana gitti. B, önce oğlunu ardından kendini bir ağaca asarak hayatına son verdi. Baba ve oğlunun cesedi Piknik yapmak için ormana giden bir aile tarafından bulundu. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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