Antalya'da Naciye Karagün (12) dün arkadaşlarıyla oynarken çalılık alanda bulduğu kelepçeyi, sol bileğine takıp kilitledi. Bir süre sonra bileğindeki kelepçeyi çıkarmaya çalışan küçük kız, başarılı olamadı. Babası Ali Karagün'den yardım istedi. Adam da sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler, sıkışan kelepçeyi makasla kesti. Başına gelenin kendisine büyük ders olduğunu söyleyen Karagün, "Bir daha böyle bir şey yapmam" diye konuştu.
- Yaşam
- 10.06.2019
- Gazete
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