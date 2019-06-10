Türkiye'nin ayağa kalktığı Ecrin bebek vahşeti ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Bu arada bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor. Peki Ecrin bebeğin katili son dakika üvey amcası mı? Minik Ecrin son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda