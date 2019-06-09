Video paylaşım sitesi Youtube'un eşsiz kanallarından olan Animal Watch, Sivas'ın eşsiz Kangal köpeklerini anlatan bir haber yayımladı. Yaklaşık 20 yıldır doğayla ilgili alanlarda çalışan, konusu ile ilgili TV yayınları yapan, hayvan ve doğa sever Anneka Svenska'nın da, "Dünyanın en iyi köpeği Kangal. Onun gibi özeli yok" dediği Kangal köpeklerini besleyen İngilizler'le röportajlara da yer verildi. 9 yıldır Kangal besleyen İngiliz, "Birçok cins köpek aldık. Hiçbiri etki yapmadı. Sivas'tan Kangal almamızı önerdiler, aldık. Çocuklarımız daha güvenli. Çocukları, büyük sürüleri korumak genlerinde var. Buna defalarca şahit olduk. Tehdit algıladıkları an Ferrari kadar hızlı oluyorlar. Dünyanın en güçlü ve sadık köpeği" dedi. İtalya'da geçen yıl kurt sürülerinin yağlamaladığı Toskana'da son çare olarak Kangal talep edilmişti. Binlerce koyunun telef olunca, Sivas'tan alınan Kangallar sorunu birkaç günde çözdü. Şimdi Toskana çok daha güvenli. Birçok İtalyan, Kangal getirmek için Sivas'taki yetkililerle irtibat kurdu.
ÖZELLİKLER
Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına da uyar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadır. Kangal'ın en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmaz.
ÖZELLİKLER
Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına da uyar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadır. Kangal'ın en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmaz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.