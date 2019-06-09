Tarihler 3 Haziran 2019'u gösterdiğinde Muğla Milas'ta korkunç bir kaza yaşandı. Esra Öztürk'ün (20) kullandığı araç yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Genç kadın ile yanındaki eşi Sefa Öztürk (25) yaralandı. İkili hastaneye kaldırıldı. Durumu hafif olan Sefa Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan eşi Esra Öztürk ise Kuşadası'na yollandı. Ancak kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. Öztürk'ün karaciğer ve iki böbreği dün Ankara'ya yollandı...
Genç kızın ailesi, "Biz mutlu olamadık, başkaları kızımızın bağışlanan organlarıyla sağlığına kavuşup, mutlu olsun" dedi.
Genç kızın ailesi, "Biz mutlu olamadık, başkaları kızımızın bağışlanan organlarıyla sağlığına kavuşup, mutlu olsun" dedi.
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