Röfle yaptırmak için gittiği kuaförde hastanelik oldu

Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde yaşayan Sinem Güngör (45), geçen Cumartesi kuaföre gitti. Saçlarını boyamak istedi. 'Osman' adlı kuaför, genç kadına röfle işlemi yapıp, bir süre beklemesi gerektiğini söyledi. Güngör'ü saçında boyayla bekleten kuaför, diğer müşterileriyle ilgilendi. Bir süre sonra başı yanmaya başlayan Güngör, kuaföre "Yanıyorum, kaşınıyorum, kendimi kötü hissediyorum" dedi. Buna rağmen kuaför, saç renginin daha açılmadığını belirtti. Kuaförde 7 saat boyunca saçları boyalı bırakılan genç kadının durumu ise kötüleşti. 2 GÜN GÖRME KAYBI YAŞADI
Saçları yanan Güngör'ün yüzü ve gözleri şişti. 2 gün geçici görme kaybı da yaşayan kadın, hastanede tedavi edildi. 4 gün sonra şişlikleri inen ve gözleri açılan Sinem Güngör, kuaförden şikayetçi olmak için savcılığa gitti. Mağdur olduğunu söyleyen Güngör, "Osman Bey'in patronu olan Özcan Bey'e gittim. Benim halimi görünce şok oldu. Kendisi, 'Biz ömür boyu saçınızı yapalım, şikayetçi olmayın' dedi. Ben saç bakımı değil sağlığımı geri istiyorum" dedi.
Sinem Güngör, kendisini hastanelik eden kuaför hakkında suç duyurusunda bulundu.
Saçları yanan Güngör'ün yüzü ve gözleri şişti. 2 gün geçici görme kaybı da yaşayan kadın, hastanede tedavi edildi. 4 gün sonra şişlikleri inen ve gözleri açılan Sinem Güngör, kuaförden şikayetçi olmak için savcılığa gitti. Mağdur olduğunu söyleyen Güngör, "Osman Bey'in patronu olan Özcan Bey'e gittim. Benim halimi görünce şok oldu. Kendisi, 'Biz ömür boyu saçınızı yapalım, şikayetçi olmayın' dedi. Ben saç bakımı değil sağlığımı geri istiyorum" dedi.
Sinem Güngör, kendisini hastanelik eden kuaför hakkında suç duyurusunda bulundu.
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