ANKARA'DA Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Baldur Güler (23), 28'inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği belirtilen gencin psikolojik sorunları olduğu, antidepresan ilacının bulunduğu öğrenildi. Güler'in olaydan önce, ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosu ile Norveçli müzisyen Einar Selvik'in Snake Pit Poetry-Skaldic Mode adlı eserini paylaştığı görüldü.
- Yaşam
- 09.06.2019
- Gazete
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