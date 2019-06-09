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Kara toprak!

Hukuk fakültesi öğrencisi genç, 28’inci kattan atladı. Olaydan önce Piyanist Fazıl Say’ın, Aşık Veysel’in ‘Kara Toprak’ adlı eserinden esinlendiği piyano solosunu paylaştığı ortaya çıktı.

Kara toprak!
ANKARA'DA Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Baldur Güler (23), 28'inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği belirtilen gencin psikolojik sorunları olduğu, antidepresan ilacının bulunduğu öğrenildi. Güler'in olaydan önce, ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosu ile Norveçli müzisyen Einar Selvik'in Snake Pit Poetry-Skaldic Mode adlı eserini paylaştığı görüldü.

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