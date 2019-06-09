Edirne'de bayram boyunca 3 ton ciğer tüketildi Yerli ve yabancı turistler Edirne’ye akın etti. Herkes meşhur tava ciğerini yemek için sıraya girdi. Bayramda tam 3 ton ciğer tüketildi.

Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Turistler, Edirne'nin meşhur tava ciğerini tatmadan kentten ayrılmadı. Edirne'ye giden misafirler, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğerini yemek için sıralandı. Tatil boyunca ciğerci esnafı, müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Akın akın insanlar geliyor, belki yüzbinler geliyor, sayamıyoruz. Edirne'de bayram boyunca 3 tona yakın ciğeri insanların midesine indirdik" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER