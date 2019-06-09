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Çile yolu

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenler dönüşe geçti. Yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sürücüler isyan etti.

Çile yolu
Vatandaşlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ege ve Akdeniz'e akın akın gitti. Tatilin ardından dönüşe geçildi. İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün de devam etti. İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi. Araçlar uzun süre yollarda bekledi.
TEM yolunun Kocaeli geçişinde araçlar güçlükle ilerledi. Çanakkale ve Yalova'daki feribot iskelesi önünde oluşan 1 kilometrelik araç kuyrukları dikkat çekti. İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin aracın geçtiğini, şu ana kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

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