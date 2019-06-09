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Astsubay Uğur Harmankaya, helikopterden kayalıklara düşerek şehit oldu

Dağda ayağını kıran kişiyi kurtarmaya giden Astsubay Uğur Harmankaya, helikopterden kayalıklara düşerek şehit oldu. Anne, baba ve eşi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Darma'dağ'ın!
Niğde Çamardı'daki Demirkazık Dağı'ndan zirveye doğru tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için arama kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personelinden Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kaymasıyla helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Harmankaya'nın şehit düştüğü haberi, Konya'daki lojmanda kalan eşi ile İzmir'deki anne ve babasına ulaştı. Şehidin ailesi sinir krizleri geçirdi.



Yaralı dağcı Bülent Tuncay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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