Astsubay Uğur Harmankaya, helikopterden kayalıklara düşerek şehit oldu

Çamardı'daki Demirkazık Dağı'ndan zirveye doğru tırmanış yapan 7 dağcıdandengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için arama kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı.ipten kaymasıyla helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamayarak şehit oldu.Şehidin ailesi sinir krizleri geçirdi.Yaralı dağcı Bülent Tuncay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.