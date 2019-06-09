Aşk engel tanımadı

ADANALI Fatih, hayatının aşkını 10 bin kilometre uzakta buldu... Liberyalı sevgilisiyle evlenmek için yetkililerden yardım istedi. Yüzde 82 engelli Fatih Öztürk (25), 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak genç kız vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuç alamadı. Yaklaşık üç yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız. Güvenle 2 ülke arasında dostluk köprüsünün kurulmasını istiyoruz. Aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var. 3 yıldır resmi kurumlarla yazışmalarım var. Herhangi bir netice alamadım" diye konuştu.
Genç kız Türkiye'ye gelmek için üç yıldır uğraş veriyor. Ancak sonuç alamıyor.
Genç kız Türkiye'ye gelmek için üç yıldır uğraş veriyor. Ancak sonuç alamıyor.
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