Aşk engel tanımadı

, hayatının aşkınıuzakta buldu... Liberyalı sevgilisiyle evlenmek için yetkililerden yardım istedi. Yüzde 82 engelli(25), 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak genç kız vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuç alamadı. Yaklaşık üç yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız.Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.Genç kız Türkiye'ye gelmek için üç yıldır uğraş veriyor. Ancak sonuç alamıyor.