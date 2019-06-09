Ah be Eslem

Manisa'da 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, M.T.'nin (42) kullandığı otomobil aniden caddeye çıkan 6 yaşındaki Eslem Avcı'ya çarptı. Ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dün hayata gözlerini yumdu. Minik Eslem için cenaze töreni düzenlendi. Törende minik Eslem'in babası Ersan Avcı ve Annesi Hacer Avcı gözyaşlarını tutamadı. Eslem, son yolculuğuna uğurlandı.
- Yaşam
- 09.06.2019
- Gazete
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