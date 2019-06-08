Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım isteyen genç, canından oldu. Akılalmaz olay dün Sivas'ta meydana geldi. Balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı. Durumu öğrenen ameliyathane teknikeri oğlu Osman Köse (30) yardım için bir kum ocağına gitti. Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı. E.Y. tabancayla Köse'yi karnından vurdu. Ağır yaralanan genç adam hastaneye ulaştırılmadan yolda hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.